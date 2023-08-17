2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri açıklandı (2023-YÖKDİL/2: Sınava Giriş Belgesi görüntüleme ekranı)

ÖSYM, 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri açıklandı (2023-YÖKDİL/2: Sınava Giriş Belgesi görüntüleme ekranı)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2023-/2) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.'de adaylar, 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri açıklandı (2023-YÖKDİL/2: Sınava Giriş Belgesi görüntüleme ekranı) - 1

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

yayımladığı duyuruda; "27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2023-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi. 

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