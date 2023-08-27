2023- YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuçları için tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınavın tamamlanması ardından gözler soru - cevap ve sonuç duyurusuna çevrildi. 2023- YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023- YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuçları için tarih verdi

Lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan ,  ikinci kez düzenlendi. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru soruldu. 

2023- YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuçları için tarih verdi - 1

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün online olarak erişime açılıyor. 

2023- YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuçları için tarih verdi - 2

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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