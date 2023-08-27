2023- YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuçları için tarih verdi

Lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL, ikinci kez düzenlendi. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru soruldu.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün online olarak erişime açılıyor. YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.