2023 Zilhicce ayı ne zaman başlayacak? İşte Zilhicce ayı hakkında bilinmesi gerekenler

Zilhicce ayının başlama tarihi çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. "Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur" Hadis-i Şerif'i ile vurgulanan Zilhicce orucunun tarihi merak konusu oldu. İşte, 2023 Zilhicce ayı ve bu ayın ibadetleri hakkında bilgiler...



ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı; 19 Haziran 2023 Pazartesi günü idrak edilecek. Kurban Bayramı da Zilhicce'nin 10'uncu günü başlaycak ve 4 gün sürecek?



ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak dini kaynaklarca tavsiye edilmiştir.



Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günü olarak idrak edilir.



HZ. Muhammed'in Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.



Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.



Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.