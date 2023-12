2023'te Kabine 17 kez toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerin ardından 14 Şubat'ta kabinesini, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Merkez Binası'nda topladı.



Erdoğan, depremlere ilişkin, "Dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla Kahramanmaraş depremleri büyüklüğü, yıkıcılığı ve ardı ardına yaşanmasıyla istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.



Depremden hayatını kaybeden canları geri getiremeyeceklerini ancak yaraları en kısa sürede sarmak için devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Erdoğan, depremin yıktığı ya da oturulamaz hale getirdiği evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nda da ilk gündem maddesi yine depremlerdi.



Toplantı sonrasında millete seslenen Erdoğan, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden bize durmak, dinlenmek haramdır. Amacımız, önümüzdeki 2 ay içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. Bugün itibarıyla bunlardan yaklaşık 22 bininin inşasına geçilmiştir. Mevcut planlamaya göre, 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplamda 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hatta bu sayıya yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz." diye konuştu.



6 Mart'taki Kabine Toplantısı ise 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesindeki son kabine toplantısı oldu.



Erdoğan, seçimlerin ardından 31 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı ile eski kabine üyelerine teşekkür etti.



YENİ KABİNENİN İLK TOPLANTISI 6 HAZİRAN



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Haziran'da yeni kabinesini açıkladı ve 6 Haziran'da ilk kabine toplantısını yaptı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki bakanlar, ilk kez kabine toplantısına katıldı.



Erdoğan, seçimlerden sonraki ilk kabine sonrası açıklamasında, "Seçimin siyasi olarak kazananları elbette bellidir ama bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır." mesajını verdi.



Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da gerçekleştirilen kabine toplantısının gündeminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve anayasa vardı.



Erdoğan, millete seslenişinde şu değerlendirmelerde bulundu:



"Milletimiz, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta iki kez ortaya koyduğu iradesiyle, eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiştir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Muhalefetin, millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Temmuz'daki kabine toplantısında, yüzde 25 ile sınırlandırdıklarını konut kira sözleşmeleri artırım oranının temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de uygulanacağını açıkladı.



Erdoğan, Türkiye Aile Destek Programı'nı 2023 yılında da devam ettirme kararı aldıklarını ifade etti.



İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 24 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıda gündemin ilk sırasında İsveç'in NATO'ya üyeliği ve Türkiye'nin İsveç ile yürüttüğü müzakereler yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç'in İttifak'a üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar, ortak açıklamayla belirlendi. Meclis'imizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Katılım protokollerine dair nihai kararı verecek olan mercii, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." diyerek parlamentoyu işaret etti.



Erdoğan'ın gündeminde deprem bölgesine ilişkin bazı ekonomik düzenlemeler de vardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin istihdama etkisini en aza indirilmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzattıklarının müjdesini verdi.



Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos'taki kabine toplantısında, kentsel dönüşüm, deprem bölgesi ve tarım vardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonunu İstanbul'da ve en kısa sürede yapmamız ise ertelenemez bir mecburiyet halini almıştır." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan,15 Ağustos'a kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşıyacaklarının müjdesini verdi.



Erdoğan, toplantı sonrasında fındık alım fiyatlarını da açıkladı. Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini vurgulayan Erdoğan, her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verileceğini, Tarım ve Orman Bakanlığının ayrıca üreticilere kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacağını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Ağustos'taki kabine açıklamasında ekonomide yaşanan gelişmelere dikkati çekti.



Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olduğundan kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Ekonomideki olumlu gelişmelerin işaretlerinden biri de Merkez Bankası rezervlerimizdeki güçlü artıştır. Mayıs sonunda 98,5 milyar dolar seviyesinde olan rezervler 11 Ağustos itibarıyla 116 milyar doların üzerine çıkmıştır. Hem ekonomideki zorlukların hem hayat pahalılığının hem de 6 Şubat depremlerinin yol açtığı sıkıntıların üstesinden geleceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 Eylül'de gerçekleştirilen kabine toplantısında Erdoğan, yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasite güçlendirmesi yapacaklarını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 2024 yılı Mart ayında ödenecek 2023 üretim yılı buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik üreticilerinin mazot ve gübre desteklerinin 2023 Ekim ayından itibaren Ziraat Bankası hesaplarında tanımlanacağını açıkladı.



GENÇLERE TELEFON VE BİLGİSAYAR YARDIMI



Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül'de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gençlere müjdeler verdi.



Erdoğan, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceklerini duyurdu.



Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projeyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını vurgulayan Erdoğan, " Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar, bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi.



EMEKLİLERE EK ÖDEME



Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Ekim'de yapılan kabine toplantısında emeklilere ek ödeme müjdesi verdi.



Çalışanları ve emekleri enflasyona ezdirmeme ve refah kayıplarını telafi etme sözlerini yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptıklarını anımsatan Erdoğan, "Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi.



CUMHURİYETİN 100. YILI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 31 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları ve İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını artırdığı Filistinli mazlumlar vardı.



Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet'i salonlara ve balolara hapsedenlere, millete mal etmek yerine kendi ideolojilerinin aparatı haline getirenlere, Cumhuriyet adına bu ülkede yıllarca cumhur karşıtlığı yapanlara, velhasıl Cumhuriyet'i tapulu mülkü gibi görenlere bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesi yanında, çok önemli stratejik mesajlar da içeriyor." dedi.



Erdoğan'ın gündeminde, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamları da vardı.



Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetiminin 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işlediğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:



"İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi. Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor."



Erdoğan, toplantının ardından 2024 yılı burs kredi rakamlarını da açıkladı.



2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Kasım'da düzenlenen kabine toplantısında gündem çocukları, masum sivilleri, bölgede görev yapan BM çalışanları ve gazetecileri öldüren İsrail vardı.



Erdoğan, "İsrail'in ne kadar uğraşırsa uğraşsın antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin geçmişinde böyle bir utanç lekesi göremezsiniz. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı modern savaş araçlarının tamamını kullanan İsrail ve onu destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır. Holokost utancı, Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda. Türkiye olarak Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz. Gazze'de 7 Ekim'den beri tam anlamıyla vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde, 2. Dünya Savaşı'nda yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir. Gazzeli kardeşlerimiz için toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik." dedi.



TERÖRLE MÜCADELE



Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Aralık'ta yapılan yılın son Kabine Toplantısında, terörle mücadeleye dikkati çekti.



Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da inşallah eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Operasyonlarımız neticesinde bitkisel hayata giren bölücü terör örgütünü canlandırma, yeniden palazlandırma çabalarının farkındayız. Kimin ne yaptığını, kimin kiminle iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Daha önce yaptığımız gibi bir gece ansızın gelerek tüm bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğal gaz tüketim desteğini, düzenli sosyal yardım programlarımıza dahil ettiklerini, yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3 bin 500 liraya yükselttiklerini belirtti.