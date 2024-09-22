2024-2025 burs başvuru takvimi: İBB burs başvurusu ne zaman?

İBB burs başvuru takvimi henüz netlik kazanmadı. İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilir. İşte, 2024-2025 burs başvuru takviminde son bilgiler...



İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?



İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek.



"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarihi henüz belli olmadı.



İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül tarihinde başlamıştı.



2024-2025 yılı iBB burs başvurusunun da Eylül ayı son haftasında başlaması bekleniyor.



İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *



Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak



Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak