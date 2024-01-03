2024 altının yılı mı olacak?

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Altın yükselişine baktığımızda, Ekim'de başlayan ivme dikkat çekiyor.



Altında ilk yükselişi israil-hamas savaşı başlattı. Ons altın 6 Ekim Cuma günü 1832 dolardan kapandı.



7 Ekim'de Hamas saldırısı sonrası bir haftada 100 dolar yükseldi. 13 Ekim'de 1933 dolara çıktı.



Ekim ayından bu yana enflasyondaki gerileme ve ABD işgücü piyasasındaki soğuma nedeniyle Fed’in 2024’te parasal sıkılaşmayı sonlandıracağı ve parasal genişlemeye yöneleceğine dair beklentiler arttı.



Öte yandan faiz indirimleri beklentisiyle hazine getirilerinde düşüş yaşanırken; altında da yükseliş serisi başladı.



Merkez Bankalarının 2023'ün ilk 3 çeyreğinde gerçekleştirdiği altın alımlarını artırması da yükselişe katkı sağladı



ALTIN YATIRIMCISI FED'İ İZLEYECEK



2024 yılında da altındaki karlılığın artması bekleniyor. Burada takip edilecek en önemli nokta ise Fed olacak.



ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidişi için beklenti Mayıs ayı idi. Ancak Fed'in son toplantısının ardından verdiği güvercin mesajların da etkisiyle bu ihtimal Mart ayına kadar çekildi.



Fed'in olası faiz indirimine dair öne çekilen beklentileri, altın da erken fiyatladı.



Fonlar tarafına bakıldığında ise altına yönelimin arttığı görülüyor. SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) Kasım ayında 1 milyar doların üzerinde bir giriş aldı.



Altına dair küresel çapta "long" işlemlerde gözle görülür bir artış henüz yok, ancak "short" pozisyonlarda belirgin azalış var.



JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTINI DESTEKLEYEBİLİR



Jeopolitik gelişmeler de 2024'te altını destekleyecek potansiyele sahip.



Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Orta Doğu'daki gerilimler de henüz yumuşamadı.



Öte yandan kilit ekonomilerdeki seçimlerin getireceği belirsizlik de altına yönelik ilgiyi artırabilir. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de Merkez Bankası'nın altın alımları da devam edebilir.



ALTINI BEKLEYEN RİSKLER DE VAR



Merkez Bankası politikaları ve jeopolitik gelişmeler altında yukarı yönlü hareketi destekliyor.



Ancak bu gelişmeler tersine de dönebilir. Öyle ki jeopolitik riskler kaynaklı olası enflasyon, Fed ve majör bankaları politika değişikliğine itebilir.



Ekonomist Tuğba Özay, "Kızıldeniz’deki gerilimin artması nedeni ile gemi rotasyonunun değişmesi ve diğer jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkisi, enflasyonun daha yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir. Bu da faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine ve böyle bir senaryoda altında kazanımların bir kısmının kaybedilmesine neden olabilir. " görüşünde.



ALTINDA BEKLENTİLER POZİTİF



Altın 2024 yılında da yatırım şirketlerinin radarında olmaya devam edecek.



JPMorgan'ın altında beklentisi 2024 yılı için 2.300 dolar. UBS ise 2024 sonunda 2.150 dolarlık bir ons altın fiyatı öngörüyor.



Dünya Altın Konseyi ise yayımladığı 2024 görünüm raporunda 75-100 baz puanlık bir faiz indiriminin altında yüzde 4 fiyat artışına