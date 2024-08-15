2024 bedelli askerlik sevk tarihleri: Ağustos ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB (Milli Savunma Bakanlığı) 2024 bedelli askerlik sevk tarihlerini açıkladı. Takvimde ağustos ayı celp tarihine de yer verildi. Peki, ağustos ayı celbi ne zaman?  Ağustos ayı bedelli askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak?

2024 bedelli askerlik sevk tarihleri: Ağustos ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2024 yılında statüsünde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin açıklama yaptı.

Sevk takvimine göre, ağustos ayı sınıflandırma sonuçları 22 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

2024 SEVK TARİHLERİ

22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024

2024 bedelli askerlik sevk tarihleri: Ağustos ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

MSB'DEN SEVK DÖNEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, sevk tarihlerine yönelik yaptığı açıklamada; "Yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2024 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir. Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır. e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir." ifadelerini kullandı. 

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

74 yaşındaki dede, tartıştığı torununu bıçakladı

74 yaşındaki dede, tartıştığı torununu bıçakladı

110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman? ÖGG sınav takvimi 2024

110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman? ÖGG sınav takvimi 2024

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Sahte bankacılardan 750 bin liralık vurgun

Sahte bankacılardan 750 bin liralık vurgun

Bankada tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Bankada tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...