2024 bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik zammı ne zaman açıklanır?

Ocak ayında yapılacan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de belli olacak. TÜİK'in 3 Ocak 2024 tarihinde açıklayacağı 2023 Aralık enflasyon oranları ile memur zammına dair rakamlar da netleşecek.



GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?



2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.



2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti.



2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.



Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



Bedelli askerliğe yüzde 30 zam gelmesi halinde ücret 159.056 lira olacak.



Yüzde 40 zam yapılması halinde ise güncel bedelli askerlik tutarı, 171.291 liraya ulaşacak.



Bedelli askerliğe yüzde 50 artış olması durumunda toplam ödeme 183.526 lira olacak.