2024 engelli memur alımında son durum: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri, mayıs ayında sonuçların ilan edilmesinden bu yana gündemdeki yerini koruyor. Aldıkları paunlar kapsamında kamu için tercih yapacak adaylar, ekim ayının yaklaşması ile araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 engelli memur alımında son durum...



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



2024 EKPSS tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin, yıl sonuna kadar başlayacağı tahmin ediliyor.



Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.



EKPSS TABAN PUANLARI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.



Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

