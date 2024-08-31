2024 Eylül ödemesi: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bekleniyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemeleri, geçtiğimiz temmuz ayında uzatılmıştı. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

2024 Eylül ödemesi: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı'nın Eylül ayı ödemeleri bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini yıl sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

Öne Çıkan Video

Kabin amiri Onur Aykanat'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Aile Destek Ödemeleri
  • Aile Destek Programı

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında kilidi kapatacağız

Mardin'de traktör devrildi: 1 yaralı

Mardin'de traktör devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Burdur'da orman yangını

Burdur'da orman yangını

Fransız turist otel odasında ölü bulundu

Fransız turist otel odasında ölü bulundu

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ağustos 2024

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...