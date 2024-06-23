2024 Gadir Hum Bayramı ne zaman? Tarih belli oldu

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı iki gün boyunca Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde kutlanacak. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanan Gadir Hum Bayramı tarihi araştırılıyor. Peki, 2024 Gadir Hum Bayramı ne zaman?

2024 Gadir Hum Bayramı ne zaman? Tarih belli oldu

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay, Mersin, Adana ve çevre bölgelerde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda pişirilmesiyle yapılan bayramın özel yemeği "hirisi" yapılıyor. İşte, 2024 Gadir Hum Bayramı tarih bilgisi...

GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Gadir-i Hum Bayramı bu yıl 23 Haziran 2024 Pazar gününe denk geliyor.

Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu "Hirise" adı verilen güne özel yemeği hazırlar vatandaşlara dağıtılır.

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