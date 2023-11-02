2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 83 bin 430 kişi, kesin kayıtları 6-24 Kasım tarihleri arasında yaptırabilecek

2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.

Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 83 bin 430 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.

Suudi Arabistan makamlarınca 'ye verilen hac kotasının artırılacağı tahmin ediliyor.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 6-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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