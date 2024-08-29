2024 İŞKUR TYP başvuruları: Okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) için güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi ilanları bekleniyor. İŞKUR üzerinden başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı sorgulanıyor. Peki, okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman?

2024 İŞKUR TYP başvuruları: Okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman?

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan TYP personeli için araştırmalar hız kazandı. Yeni eğitim döneminden önce başvuru sürecinin de başlaması bekleniyor. Tüm gözler İŞKUR ve ilgili kamu kurumlarından gelecek açıklamalarda. İşte, İŞKUR 2024-2025 TYP başvuruları hakkında son biligler...

TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYCAK?

2024 TYP başvuru süreci hakkında tarih bilgisi netleşmedi.

Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden veya şubesinden başvuru yapılabiliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Geçen yıllarda yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu;

Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.

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