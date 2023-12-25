2024 İşsizlik maaşına ne kadar zam gelecek? İşsizlik maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücretin 2024 yılında yükseltilmesi işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemi etkileyecek. En çok artışı merak edilen ise işsizlik maaşı olarak bilinen işsizlik ödeneğinin ne kadar olacağı. İşte, 2024 işsizlik maaşı zammında son durum...



GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?



İşszilik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.



2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanacak.



İŞSİZLİK MAAŞI 2024'TE NE KADAR OLACAK?



2024 Asgari ücret zam oranına göre işsizlik maaşı belirlenecek.



Henüz asgari ücrete yapılacak zam belli olmadığı için işsizlik ödeneği zammı da netlik kazanmadı.



Öte yandan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda en düşük işsizlik maaşının 6922 lira, yüzde 35 zam olması durumunda 7188 lira olması bekleniyor.



Yüzde 40 zam olması durumunda ise en düşük işsizlik maaşının ise 7455 lira olacağı öngörülüyor.



