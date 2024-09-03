2024 kırtasiye yardımı başvuruları: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kırtasiye yardımı başvurusuna dair araştırmalar okulların açılmasına az bir zaman kala merak konusu oldu. Her yıl bir kere verilen kırtasiye yardımına başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte, 2024 kırtasiye yardımı başvuruları hakkında bilgiler...



2024-2025 KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor.



e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.



KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?



Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunan aileler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül-21 Aralık tarihleri arasında ödenir.



Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.



KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?



Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.



Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.