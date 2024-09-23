2024 Kış saati uygulaması var mı? Saatler geri alınacak mı?

Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte "kış saati uygulaması" da tekrar gündeme oldu. Özellikle erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlar, bu yıl saatlerin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, 2024 Kış saati uygulaması var mı? Saatler geri alınacak mı?

2024 Kış saati uygulaması var mı? Saatler geri alınacak mı?

ülkeleri önümüzdeki ay (ekim) yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına geçecek. Peki, 'de bu yıl kış saati uygulaması var mı? Saatler geri alınacak mı?

2024 Kış saati uygulaması var mı? Saatler geri alınacak mı? - 1 +

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALKTI?

'yla birlikte ’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldırılmıştı. Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması devam ediyor.

BU YIL SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek. Kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

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