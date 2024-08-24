2024 KYK yurt açılma takvimi: KYK yurtları ne zaman açılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren yurtların açılış tarihi merak konusu oldu. KYK yurt başvuru sürecinin sona ermesi ile şimdi de yurt açılış tarihi merak ediliyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?

2024 KYK yurt açılma takvimi: KYK yurtları ne zaman açılacak?

GSB yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapapılabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

YURTLARI NE ZAMAN AÇILIR?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alındı.

KYK yurtlarına başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

Bu hususta resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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