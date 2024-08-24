2024 KYK yurt açılma takvimi: KYK yurtları ne zaman açılacak?

GSB yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapapılabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.



KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIR?



KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.



YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alındı.



KYK yurtlarına başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.



Bu hususta resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

