2024 merkezi sistem ısıtma açılma tarihi: Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar?

Merkezi sistem kalorifer, illere göre farklı tarihlerde yanmaktadır. Bazı illerde merkezi sistem kalorifer yanma tarihleri, valilik tarafından ilan edilmektedir. Sonbaharın gelmesi ve havaların soğuması ile bu konuda vatandaşların da araştırmaları başladı. İşte, 2024 merkezi sistem kalorifer yanma tarihi...



MERKEZİ SİSTEM KALORİFERLER NE ZAMAN YANMAYA BAŞLAR?



Yönetmeliğe göre, merkezi sistemin açılış tarihi 15 Kasım, kapanış tarihi ise 15 Nisan olarak belirlenmiştir.



Öte yandan her ilin Valiliği kendi karar vermektedir.



Vatandaşların kendi ikamet ettikleri şehirlerin Valiliklerinin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

