2024 PMYO başvurusu ne zaman bitecek? PMYO başvuru sonuç sorgulama

PMYO başvuru tarihi ve taban puanları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları gerçekleştiriliyor. Şimdi gözler 2024 PMYO başvurularında. İşte, 2024 PMYO başvuru şartları...



PMYO POLİS ALIMI İLANI YAYIMLANDI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alımının detayları belli oldu.



Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.



Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edildi.

Başvuruların sonuçlarına dair ise henüz bilgiler netleşmedi.



PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Adaylar, 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Lise ve dengi okul mezunu olmak,



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.



18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (01 Ekim 2024) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2024) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1999 - 01 Ekim 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak),



Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,



Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,



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