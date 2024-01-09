2024 resmi tatil takvimi: Bu yıl hangi günler resmi tatil olacak?

Milyonlarca öğrenci ve çalışan, 2024 yılında kaç gün resmi tatil olduğunu merak ediyor. Bu yıl vatandaşlar resmi tatil günleri nedeniyle tam 16 gün boyunca tatil yapacak. İşte 2024 yılı resmi tatil günleri.



2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi



Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı



Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba



Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe



Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar



Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi



Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar



Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi



Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı



Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba



Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı