2024 resmi tatil takvimi: Bu yıl hangi günler resmi tatil olacak?

2024 yılı resmi tatil günleri, yeni yıla girilmesiyle birlikte birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Birçok öğrenci ve çalışan vatandaşlar, 2024 yılının hangi günlerinde tatil yapacaklarını sorguluyor. Peki, bu yıl hangi günler resmi tatil olacak? İşte 2024 resmi tatil takvimi.

2024 resmi tatil takvimi: Bu yıl hangi günler resmi tatil olacak?

Milyonlarca öğrenci ve çalışan, 2024 yılında kaç gün olduğunu merak ediyor. Bu yıl vatandaşlar resmi tatil günleri nedeniyle tam 16 gün boyunca tatil yapacak. İşte 2024 yılı resmi tatil günleri.

2024 RESMİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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