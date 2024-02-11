2024 Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayında oruç ne zaman tutulur?

Müslüman aleminin ibadetlerini gerçekleştireceği üç aylardan bir olan Şaban ayı tarihi merak konusu oldu. Recep ayının son bulmasıyla birlikte Şaban ayı başlamış olacak. İşte, 2024 Şaban ayının ilk günü tarihi...



2024 ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimi sonrasında Şaban ayının başlayacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Üç ayların birinci ayı olan Recep, 10 Şubat 2024 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece sona erecek.



11 Şubat 2024'te ise Şaban ayı başlayacak ve 10 Mart gecesi sona erecek.



ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre, halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır." diye dua etmiştir.



Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.



Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.