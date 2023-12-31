2024 tatil günleri: Yılbaşından sonra ilk resmi tatil ne zaman?

Çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yakından takip ettiği resmi tatil takvimi, 2024’ün ilk günü 1 Ocak Pazartesi ile başlayacak.

YILBAŞINDAN SONRAKİ İLK RESMİ TATİL RAMAZAN

Yılbaşından sonraki ilk resmi tatil günleri, nisandaki Ramazan Bayramı ile devam edecek. Gelecek yıl nisan ayında kutlanacak Ramazan Bayramı’nda, arife gününden bir gün öncesine denk gelen 8 Nisan Pazartesi’nin de idari izin günü sayılması halinde çalışanlar 9 gün tatil yapabilecek. Buna göre Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacak.

Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI SALI GÜNÜNE DENK GELECEK

Çalışanlar nisan ayında bir tatil daha yapılacak. Nisan ayındaki resmi tatiller, salı gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile sürecek.