2024 TBMM 3. yasama yılı tarihi: Meclis ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman açılacağı, Meclis'in tatile girmesinin ardından vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve 9. Yargı Paketi gibi konuları 3. yasama yılında görüşecek olan TBMM'nin açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

2024 TBMM 3. yasama yılı tarihi: Meclis ne zaman açılacak?

'in ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. 3. yasama yılında hangi konuların ele alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.

YENİ YASAMA YILI YOĞUN MESAİYLE BAŞLAYACAK

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de yeni yasama yılına Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleriyle başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından alınan karar gereğince 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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