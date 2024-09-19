2024 TOKİ indirim kampanyası ne zaman?

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) konut ve iş yeri alanlar için indirim kampanyası yapacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Zaman zaman bu konuda kampanyalar yapan TOKİ'nin bu yıl için indirim kampanyası yapacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2024 TOKİ indirim kampanyası ne zaman?

2024 TOKİ indirim kampanyası ne zaman?

’nin her yıl düzenlediği indirim kampanyası için vatandaşların bekleyişi sürüyor. TOKİ'nin bu yıl yüzde 25 indirim kampanyası yapıp yapmayacağı sorgulanıyor. İşte, konuya dair bilgiler...

2024 TOKİ KAMPANYASI NE ZAMAN?

2024 TOKİ indirim kampanyasının başlangıç tarihi henüz belli olmadı.

TOKİ’nin kurumsal hesapları ya da kamu görevlilerinden bu kapsamda bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

2023 İNDİRİM KAMPANYASININ AYRINTILARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin indirim kampanyası 21 Eylül 2023 tarihinde başlamıştı.

Borcunu peşin ödeyeceklere yüzde 25 indirim yapışan kampanyadan TOKİ’den ev ve iş yeri almış ve geri ödemesi 2022 Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar yararlanmıştı.

Alıcılar, borç bakiyelerini peşin kapatmaları durumunda kampanyadan faydalanabilmişti.

Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapacakları ödemede kampanyadan kısmi olarak yararlanabildi.

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim tarihlerinde satış işlemlerini yaptıkları bankadan öğrenebiliyordu.

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