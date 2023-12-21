2024 YEREL SEÇİM TARİHİ: Muhtarlık Seçimleri ne zaman?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Yurt İçi Seçmen Kütüğünün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt içi seçmen kütüğü 4 Ocak'ta askıya çıkacak.



YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?



Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı.



Yerel seçimler yani belediye ve muhtarlık seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.



SEÇMEN KÜTÜKLERİ ASKIYA ÇIKACAK



31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için 1 Ocak 2024'te başlayacak seçim takviminde, muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba saat 17.00'de askıdan indirilecek.



Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 1 Ocak 2024'ten önce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Ekim itibarıyla geçerli yerleşim yeri adresine sahip ve oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak Türk vatandaşlarına ait bilgiler elektronik ortamdan alınacak.



Adresi kapanmış olması nedeniyle adres kayıt sisteminde görünmeyen seçmenlerin, adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilecek.



Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden; ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler de Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak.



6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle "genel hayata etkili afet bölgesi" olarak kabul edilen yerlerde, muhtarlık bölgesi askı listelerinin nereye asıldığı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından duyurulacak.