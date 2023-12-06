2024 YILBAŞI TATİLİ: 1 Ocak hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü?

Yeni yıl öncesi vatandaşların tatil günlerine dair araştırmaları hız kazandı. 1 Ocak 2024 tarihi resmi tatil olduğu için kamu kurumları çalışmayacak. Okullarda eğitim faaliyeti olmayacak ve pek çok özel sektör çalışanı da tatil yapacak. Bunun yanı sıra 31 Aralık gününün tatil durumu vatandaşlarca merak ediliyor.



2024 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2023’ü 1 Ocak 2024’e bağlayan yılbaşı gecesi olacak.



31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?



31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil.



Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.



1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELECEK?



Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.



1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.

Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.



