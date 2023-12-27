2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 2 hemşire, ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.