2024 yılında CİMER'e 4,5 milyon başvuru yapıldı: En çok sorulan soru "Saat kaçta doğdum?’ oldu

İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre; CİMER'e 2024'te 7 farklı türden 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.



Yapılan her başvuruya cevap verilmesinin zorunlu olduğu ve buna göre idari ve teknik yapılanmanın oluşturulduğu CİMER'den yıl içinde vatandaşlara 7 milyon 360 bin cevap gönderildi.



ORTALAMA İŞLEM SÜRESİ 12 DAKİKA



Başvurunun yapıldığı günden itibaren işlem süresinin azaltılması ve cevap kalitesinin artırılması amacıyla bu yıl hayata geçirilen "İnceleme ve Denetim Koordinatörlüğü" birimi sayesinde başvuruların ortalama işlem süresi 12 güne kadar düştü.



Başvuruların işlem sürecini daha nitelikli hale getirmek amacıyla 3 bin 914 kurumun işlem süreçleri incelendi ve bu bağlamda kurumlardan CİMER personeli 6 bin 648 kişiyle görüşülerek hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.



EN FAZLA BAŞVURU NÜFUS İŞLEMLERİNE



Başvuruların doğru analiz edilerek karar alıcılara kılavuzluk etmesi amacıyla, 2024'te 636 bülten ve rapor yetkili makamlarla paylaşıldı. 2024'te en fazla başvuru 867 farklı konu arasında ilk sırada, doğum saatini öğrenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 'Nüfus işlemleri' konusu yer aldı.



YÜZDE 44'Ü ÜNİVERSİTE MEZUNU



CİMER'e başvuranların yüzde 44'ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden oluşurken 2'nci sırada yüzde 26 ile lise mezunları bulundu. Başvuruların yüzde 55'i erkeklerden, yüzde 45'i ise kadınlar tarafından yapılırken, erkekler kadınlara kıyasla başvurularında yüzde 15 daha fazla kelime kullandı.



EN ÇOK BAŞVURU MALATYA, ANKARA VE İZMİR'DEN



2024'te nüfusuna oranla en çok başvurular Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul'dan gerçekleştirildi.



İletişim Başkanlığı'nca; bakanlıklar, valilikler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sayesinde başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulan talep ve beklentilerin bir kısmından derlenen "CİMER ile Çözüme Kavuşanlar 2" ve "CİMER ile Çözüme Kavuşanlar 3" kitapları hazırlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında, projeye ilişkin gelen destek mesajları ile projede gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşların başvurularından oluşan "CİMER'e Yansımalarıyla Sıfır Atık Projesi" kitabı ile CİMER'in uluslararası alanda da tanıtımını yapmak ve diğer devletleri dijital dönüşüm sürecinde yenilikçi kamusal katılım stratejileri geliştirmeye teşvik etmek amacıyla hazırlanan "21'inci Yüzyılın Vatandaş Odaklı Yönetim Modeli CİMER" kitabı da yayın hayatına girdi.

