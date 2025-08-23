2024 yılında her gün 17.4 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin ziyaretinde 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Maalesef 2024 yılında, 6 bin 351 canımızı yitirdik." dedi.

"TOPLUMSAL BİR SORUNDUR"

"Bu her gün 17.4 insanımızı trafik kazalarında kaybettiğimiz anlamına geliyor." diyen Yerlikaya, şunları söyledi:

"Her gün içimizden birileri evlat acısıyla yanıp tutuşuyor. Adımlarını yeni atmaya başlayan nice çocuklar öksüz ve yetim kalıyor.

Bayramlarda boyunlar bükük kalıyor. Her gün, sessizce eksiliyoruz ve ne yazık ki bu eksilmenin adı, trafik kazası.

Trafik kazaları sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur.

Trafikte aşırı hızla kazanacağınız 2 dakika, size bir şey kazandırmaz ama o hız, bir ailenin hayatını karartabilir."