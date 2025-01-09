2024'te 1,3 milyon gıda denetiminde 1,4 milyar lira ceza kesildi

Bakan Yumaklı, Ankara'da 2009 yılında kurulan Ulusal Gıda Referans Laboratuvarını ziyaret etti.



Bakan Yumaklı, 105 personelin görev yaptığı laboratuvarın uluslararası kabul görmüş önemli bir merkez olduğunu söyleyerek, "Burası gibi ülkemizde 41’i kamu olmak üzere, toplam 143 laboratuvar bulunuyor. Çalışmalarımız sonucu 2024 yılında 1,3 milyonun üzerinde denetim sayısına ulaştık. Bununla ilgili 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi. 610 dosyayla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk." dedi.



Yumaklı, taklit ve tağşiş bulunduran gıdaları üretenleri tespit ettiklerinde yayımladıkları yeni bir modele geçtiklerini hatırlatarak "Ekim itibarıyla başladığımız bu uygulamayla ilgili olarak vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler aldık. Yine geçtiğimiz yıl hayata aldığımız karekod uygulamasıyla, restoran, market, kafe gibi işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini 'Tarım Cebimde' uygulamasından şeffaf olarak paylaşmaya başladık. Gönüllülük esasıyla başladığımız bu uygulamayı bu yıl artık zorunlu hale getiriyoruz" dedi.



"3 YILDA 250 BİN PESTİSİT DENETİMİ YAPTIK"



Bakan Yumaklı, son zamanlarda gündeme gelen bir diğer konunun da gıda ürünlerindeki pestisit kalıntıları olduğunu söyleyerek, "Biz pestisit, yani zirai ilaç kullanımının azaltılması için tam bir seferberlik haliyle çalışıyoruz. Avrupa Birliği (AB) ile uyum kapsamında 223 maddenin kullanımını yasakladık. Burada şöyle bir yanlış algı var. Sadece ihracata giden ürünler denetleniyor. Biz üretim yeri, haller, satış yerleri, yani hasat öncesi ve sonrasındaki süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz. Son 3 yılda 250 binin üzerinde pestisit denetimi yaptık. Bunun sonuncunda son 3 yılda kalıntı oranını yüzde 35 azalttık." ifadelerini kullandı.

