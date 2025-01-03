2024'te 420 kadın öldürüldü

Haber: Melike Şahin

Türkiye'de 2024 yılında 420 kadın bir erkek tarafından çoğunlukla da tanıdığı bir erkek tarafından öldürüldü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun verilerine göre, kadınların 228'i ateşli silahlarla, 88'i kesici aletlerle öldürüldü.



420 cinayetten 159'unun faili aile içindendi. Kadınların 101'i boşanma ya da ayrılma aşamasındaydı.



2024'te 344 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçti.



2023 yılında da 438 kadın öldürülmüştü.

"19 KADIN KENDİ EVİNDE KATLEDİLDİ"



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bu yıl 19 kadının kendi evinde katledildiğini dile getirdi. Güllü, "19 kadının en güvenli alanlar olarak bildiğimiz evimizde katledilmeleri gerçekten durumun ciddi olduğunu gösteriyor." dedi.



Kadının kendini güvende hissetmediğini ifade eden Güllü, "Türkiye'de kadınların yaşam hakkını garanti altına alacak bir gayretin hayata geçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Güllü, "Cinayetlere bahane bulmayacak, cinayetlerin oluş sebeplerine ilişkin nedenleri ortadan kaldıracak politikaları hep birlikte ortaya koyabiliriz." diye konuştu.



YAŞANANLAR DEĞİŞMİYOR



Elif Durmaz, ağustos ayında Konya'da boşanmak istediği eşi tarafından 30 kez bıçaklanarak öldürüldü.



30 yaşındaki Durmaz'ın cesedini alıp karakola götüren katil eşine, yargılandığı davada "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulandı. Katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 17 yıla düştü.



Eda Kuş, aralık ayında, İzmir'de sevgilisi tarafından öldürüldü. Onun katili de cesedini alıp karakola götürdü.



Gonca Özdemir, arkadaşına, "Artık beni öldürmesini bekliyorum" diye mesaj attı. Özdemir, aralık ayında Sivas'ta eşi tarafından öldürüldü.



Elif, Eda, Gonca... İsimler ve şehirler değişiyor ancak yaşananlar değişmiyor.