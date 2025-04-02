2025 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman?

Portakal Çiçeği Karnavalı'na 2025'te 1,5 milyon kişinin katılması bekleniyor. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl yine halk koşusu ve kostümlü koşu yarışması gibi etkinliklerle renkli görüntülere sahne olacak. İşte, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tarihi...



PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NE ZAMAN?



Adana'da bu yıl "Dünya Çocukları" temasıyla 4-13 Nisan'da gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1,5 milyon kişinin katılması bekleniyor.



PEK ÇOK ETKİNLİĞE SAHNE OLACAK?



"Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan karnaval, 10 gün boyunca çok sayıda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.



Etkinliklerde, ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna'dan gelecek etkinlik gruplarının performansları da izlenebilecek.



Çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getirecek karnavalın simgesi haline gelen ve renkli görüntülerle dikkati çeken "kostümlü kortej" ise 5 Nisan'da katılımcıları selamlayacak.



Karnaval kapsamında düzenlenecek konserlerde birçok şarkıcı sevenleriyle buluşacak.