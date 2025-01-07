2025 Aile Yılı ilan edildi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ocak’ta müjdeler açıklayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025’in Aile Yılı ilan edildiğini açıkladı.

Bu kapsamda atılacak adımlar 13 Ocak’ta kamuoyuna duyurulacak.



Açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.

Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Göktaş, geçtiğimiz yıllarda evlenme ve doğurganlık oranlarının azaldığını, boşanma, ilk evlenme yaşı, anne olma yaşının arttığına dikkat çekti.

"HAYATA DOKUNACAK MÜJDELERİMİZ OLACAK"



Bakan Göktaş, bu kapsamda 2025’te sağlıklı bir aile yapısı oluşturmak için çalışacaklarını söyledi.



“‘Aile Yılı’nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak.” diyen Bakan Göktaş, “Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız.” ifadelerini de kullandı.