2025 Anneler Günü tarihi: Anneler Günü ne zaman?

2025'in Mayıs ayı içerisinde kutlanacak Anneler Günü için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmakta ve bu özel gününün tarihi değişiklik göstermektedir. İşte, 2025 Anneler Günü tarihi...

Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. 2025 yılında Anneler Günü 11 Mayıs'ta kutlanacaktır.



ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ



Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.



Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.



ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.