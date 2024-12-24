2025 asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirlendi

2025 yılı asgari ücret miktarı belli oldu.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını düzenlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 20.30'da toplandı.

2025 ASGARİ ÜCRETİ 22 BİN 104 TL OLDU



Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.



"Çalışma hayatında hakkaniyeti önde tutarak ülkemizin kalkınmasını sağlayabiliriz" diyen Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda refahın güçlendiği bir geleceği de hedeflemekteyiz. Türkiye'nin artık ciddi bir dezenflasyon sürecinde olduğunu ifade etmek isterim. Fahiş fiyat artışlarına karşı da mücadele yürütüyoruz. Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın refahını artıran ve ülkemizin ekonomik istikrarının güçlendiren bu süreci başarıyla yürüttüğümüzü düşünüyorum" dedi.

Komisyon çalışmalarına katkıda bulunan tüm sendika ve ilgili bakanlıklara şükranlarını sunan Bakan Işıkhan, "En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN DETAYLARI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.



Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.



Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.



Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.



Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.



TÜRK-İŞ: BU RAKAMI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Türk-İş'ten yapılan ilk açıklamada, "Bu rakamı kabul etmek mümkün değil. 1 yıllık belirlendi. 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez" denildi.

Türk-İş asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını teklif etmişti.



YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Yıllara göre asgari ücrete yapılan zam oranları şu şekilde:



2020 yılı yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 lira

2021 yılı yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 lira

2022 yılı yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 lira

2022 yılı yüzde 29.31 ara zam ile 5 bin 500 lira

2023 yılı yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 lira

2023 yılı yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 lira



2024 yılı yüzde 49 zam ile 17 bin 2 lira

2025 yılı yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira



TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMADI

Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş toplantıya katılmama kararı aldıklarını duyurdu.



Türk-İş'ten yapılan açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı 'karar için' toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır” ifadelerine yer verildi.

Türk-İş'in açıklamasının tamamı şu şekilde:



"Asgari ücret, işçilerin aileleriyle birlikte insana yakışır geçim şartlarını asgari seviyede sağlamalarına imkan veren bir ücrettir.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 10.12.2024 günü çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplanmış, ancak Hükümet ve işveren kesimi herhangi bir teklifte bulunmamıştır.



Sürdürülen Komisyon çalışmalarında; ülkenin ekonomik durumu hakkında ayrıntılı veriler açıklanmış, ancak işçinin geçim şartları konusunda resmi bir çalışma ortaya konulmamıştır.



Asgari ücret; “işçinin gıda, konut (kira, doğalgaz, elektrik, su), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücret” olmalıdır. Komisyonda görev yapan işçiler, içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymuş ve asgari ücretin bu çerçevede tespit edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.



TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü “asgari ücret” gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir.



TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu hazırlanan teklifi makul ve dengeli bulmuş, bunun altında yapılacak bir teklif durumunda “masada yer alınmaması” kararını almıştır.



TÜRK-İŞ’in teklifine karşılık bugüne kadar ne Hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı 'karar için' toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır”