2025 Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı 1. günü tarihi

Aşure Günü'nün bu yılki tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Muharrem ayı içerisinde idrak edilen Aşure Günü'ne özel aşure tatlıları yapılarak yakın çevreye dağıtılır. Pek çok vatandaş da bu özel günün tarihine odaklandı.



2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?



Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.



Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.



AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?



Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.