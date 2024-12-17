2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Son dönemde bedelli askerlik başvurusunda bulunan adaylar, 2025 ocak ayı itibarıyla açıklanacak olan bedelli askerlik yerlerini merak ediyor. İşte, bedelli askerlik yerlerinin ilanında son durum...



2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı.



Bedelli askerlik sevk ve celp tarihlerinin 2025 Ocak ayı başında itibaren açıklanması bekleniyor.



2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 artışla zamlanabilir.



Buna göre; 2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.



Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.