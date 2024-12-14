2025 Berat Kandili ne zaman? Gelecek yılın tüm kandil tarihleri

2025 Berat Kandili tarihi sorgulanmaya başladı. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde vatandaşlar yine dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 kandil takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu.



2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu.



Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.



2025 KANDİL GÜNLERİ



Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)



Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)



Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)



Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)