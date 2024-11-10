2025 dini günler takvimi: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2025 yılına kısa bir zaman kala dini günler takvimi sorgulanmaya başladı. Yeni yılda üç aylar, Ramazan ayı, kandil tarihleri ve Kurban Bayramı tarihlerini merak eden birçok kişi için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takvimi yayımlandı. İşte, 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri...



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Ramazan ayı gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.



26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.



Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.



2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.



2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.



5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.