2025 Diyanet hac kurası: Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2025 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların gündemin kura tarihi var. Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara giderek dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının merakla beklediği kura tarihi için bilgilendirmede bulunacak. İşte, 2025 Diyanet hac kurası hakkında bilgiler...



KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILIR?



2024-2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı.



Geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin bu yıl da kasım ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açılacak.



HAC TAKVİMİ HAKKINDA



Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 hac takvimiyle ilgili bilgi verdi.



13 Ocak 2025 tarihinde ise Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca mutat düzenlenen Büyük Hac Kongresi yapılacağını belirten Bircan, "Bunun ardından 2025 haccında kullanacağımız oteller, hizmet verecek otobüs firmaları ve Arafat’ta hizmet verecek şirketlerle görüşmelerimizi yapacağız. Mayıs ayının ilk günleri itibarıyla 2025 haccının ilk startını vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.