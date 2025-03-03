2025 - DUS 1. dönem başvuruları başladı: DUS 1. dönem başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

DUS 1. dönem başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden başladı. Başvurularını yapan adaylar sınav ücretini ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Adaylar sınavlara katılacağı yerleri, sınav giriş belgesi üzerinden görüntüleyebilecek. ÖSYM tarafından DUS 1. dönem sınav giriş belgeleri sınavdan 1 hafta önce erişime açılacak. Peki DUS 1. dönem başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru işlemlerine ilişkin bilgiler…



DUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?



20 Nisan 2025 tarihinde yapılacak sınavın başvuru işlemleri 3 Mart tarihinde başladı. Adaylar, için başvuru ekranı 1 hafta açık kalacak ve 10 Mart’ta müracaatlar sona erecek.



DUS 1. DÖNEM BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU



DUS 1. Dönem başvuru ücreti, 1.550 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.



SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını 3 Mart 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



