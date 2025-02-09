2025 fitre miktarı ne kadar oldu?

2025 yılı fitre miktarı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.



2025 FİTRE MİKTARI NE KADAR?



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi



DİYANET'TEN AÇIKLAMA



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 180 lira olarak belirlendiğini bildirdi.



Diyanet'ten yapılan açıklamada, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı ramazan için fitre miktarının belirlenmesi konusunun görüşüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir."



Buna göre; Diyanet tarafından belirlenen 2025 yılı fitre bedeli 180 lira oldu.



Fitre olarak belirlenen miktarın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebildiğinin belirtildiği açıklamada "Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir." denildi.