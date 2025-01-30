2025 Green Card başvuru sonuçları: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde alınan Green Card başvurularının ardından şimdi de sonuçların ilan edileceği tarih gündemde. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 Green Card sonuçları için bekleyiş sürüyor. ABD'de oturum ve çalışma izni elde etmek isteyenler Green Card başvurusunda bulundu. Her yıl dünya genelinden 55 bin kişiye verilen Green Cardı kazanmak için yüz binlerce kişi başvuru yapmıştı. İşte, 2025 Green Card başvuru sonuçlarında son bilgiler...
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2025 Green Card sonuçları DV Lottery ekranı üzerinden erişime açılacak.
Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanarak dvprogram.state.gov adresi üzerinden açıklanması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
- Etiketler :
- Haberler -
- Abd
- Green Card
- Green Card Sonuçları