2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2025 yılı hac ön kayıtları 16 Eylül'e kadar devam edecek. Önümüzdeki yıl Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. Başvuru sürecinde tüm işlemler, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.



2025 HAC YOLCUĞU TAKVİMİ



Bircan açıklamasında şunları söyledi;



"19 Haziran 2004 tarihi itibarıyla Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 2025 Hac takvimini ilan etti. Buna göre 4 Ekim 2024 tarihinde heyetler halinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde protokol görüşmeleri başlayacak. Bizler de bu protokol görüşmelerinde 2025 haccının daha güzel, daha mükemmel olabilmesi için 2024 yılında karşılaşmış olduğumuz zorlukları, organizasyonun daha iyi olabilmesi için tekliflerimizi, düşüncelerimizi, katkılarımızı Hac ve Umre Bakanlığına bizzat ileteceğiz."



13 Ocak 2025 tarihinde ise Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca mutat düzenlenen Büyük Hac Kongresi yapılacağını belirten Bircan, "Bunun ardından 2025 haccında kullanacağımız oteller, hizmet verecek otobüs firmaları ve Arafat’ta hizmet verecek şirketlerle görüşmelerimizi yapacağız. Mayıs ayının ilk günleri itibarıyla 2025 haccının ilk startını vermiş olacağız.” bilgisini verdi.



2025 HAC KURASI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak hac kac kurasına geri sayım başladı.



Hac farizasını yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının heyecanla beklediği 2025 Hac kurasının Ekim ayı sonu ile Kasım ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

