2025 kandil günleri: 2025'in ilk kandili ne zaman?

2025'in ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 4'üncü gününe denk gelen Regaip Kandili idrak edilecek. Diyanet'in 2025 dini günler takvimine göre 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili Müslüman aleminde ibadet ile idrak edilecek. İşte, 2025 kandil tarihleri...



2025 KANDİL GÜNLERİ



Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)



Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)



Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)



Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)



REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ



Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.



Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.Buraya metin girebilirsiniz.

