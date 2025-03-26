2025 kış lastiği çıkarma takvimi: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek?

Soğuk hava şartlarında güvenli sürüş sağlayan kış lastiklerinin kullanım süreleri yakın zaman sona bitecek. Ticari araçlar (ticari taksi, minibüs, dolmuş, otobüs, kamyon, kamyonet gibi) için zorunlu olan kış lastiği her yıl uygulanıyor. İşte, 2025 kış lastiği çıkarma tarihi...



KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?



Şahsi araçlarda da tavsiye edilen kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlar ve 1 Nisan'da sona erer. Buna göre kış lastiği takma süresi 1 Nisan 2025'te bitecek.



KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.



Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindekilerin yanı sıra kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri ile seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacaklar da "kış lastiği" olmak zorunda.



Yılın başında güncellenen tutara göre kış lastiği takmama cezası 5.856,88 TL oldu.