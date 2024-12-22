2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? (Diyanet dini günler takvimi)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Tüm İslam camiası tarafından merakla beklenen Kurban Bayramı'nda yine milyonlarca vatandaş dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?



2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.



5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

