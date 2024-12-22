2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? (Diyanet dini günler takvimi)
2025 Kurban Bayramı için tarih araştırmaları başladı. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, 2025 Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarihleri merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Tüm İslam camiası tarafından merakla beklenen Kurban Bayramı'nda yine milyonlarca vatandaş dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.
2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.
Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.
Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.
Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.
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