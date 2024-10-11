2025 Kurban Bayramı ne zaman? İşte gelecek yılın Kurban Bayramı günleri

2025 Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğuna dair araştırmalar son günlerde hız kazandı. Her yıl olduğu gibi gelecek Kurban Bayramı'nda da ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2025 Kurban Bayramı takvimi...



2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.



5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.



KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?



Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır.



Kur'ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar.



Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (el-Hac, 22/28), “Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (el-Hac, 22/34).