2025 Ramazan başlangıç tarihi: Oruç ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman?

2025 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı belli oldu. Ramazan’ın 2025 yılında denk geldiği zaman aralığı birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen çok sayıda kişi, gelecek yıl mart ayı içinde idrak edilmeye başlanacak Ramazan ayı takvimine odaklandı. İşte, 2025 Ramazan ayı takvimi...



2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.



Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.



26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.



2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2025dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.



Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek.



Bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.



RAMAZAN AYININ ÖNEMİ



Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:



"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"



3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.