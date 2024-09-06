2025 Ramazan tarihi: Gelecek yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı için araştırmalar başladı. Müslümanlar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim içerisinde yer alan tarihlerde dini günleri idrak ediyorlar. On bir ayın sultanı da bu önemli zamanlar arasında yer alıyor. Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2025 Ramazan tarihi: Gelecek yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2025 yılı Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. aleminde Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç ayların sonuncusu Ramazan, gelecek yıl Mart ayında idrak edilecek.

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl 'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

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